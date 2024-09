Richtungswechsel an den Märkten

Deutliche Verluste in Europa

Gold bei Anlegern hoch im Kurs

Diese Woche viele wichtige Termine

Nach der jüngsten Rally am europäischen Aktienmarkt, die vor allem durch die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank getrieben wurde, sorgte der Automobilsektor schließlich für Gegenwind. Nachdem Mercedes-Benz am Donnerstag bereits zum zweiten Mal binnen zwei Monaten die Gewinnprognose senken musste, führte dies zu deutlichen Kursverlusten bei den Werten dieses Sektors. Aufgrund der hartnäckigen Flaute auf dem chinesischen Markt für Luxusautos stehen die Gewinnerwartungen der hiesigen Fahrzeugbauer deutlich unter Druck. Ebenso gerieten hierzulande am Freitag auch Aktien des Logistiksektors unter die Räder, nachdem der US-Paketriese FedEx mit schwachen Quartalszahlen enttäuschte und den Jahresausblick senkte. Der DAX beendete die Woche mit einem Tagesverlust von 1,49 % und steht nunmehr nur noch bei 18.720 Punkten, während der deutsche Leitindex im Kontrast dazu kürzlich noch die Marke von 19.000 Punkten überschritten hatte. Der Euro Stoxx 50 verlor ebenso 1,45 % und ging mit 4.872 Zählern aus dem Handel. Der S&P 500 verbuchte nur einen kleinen Tagesverlust in Höhe von 0,2 % und notierte am Ende der Woche bei 5.703 Punkten.Deutlich zulegen konnte hingegen der Goldpreis. Die Aussicht auf weiter fallende Zinsen in den USA verhalf dem Edelmetall zu neuen Rekordständen. In der Spitze legte der Preis am Freitag um knapp 1,5 % zu und stand zwischenzeitlich bei 2.624 US-Dollar pro Feinunze. Seit Beginn des Jahres liegt das Kursplus bereits bei etwa 26 %. Da Gold keine Zinsen abwirft, wirken sich die Senkungen der Notenbanken positiv auf das Edelmetall aus.Bereits heute Vormittag erwarten uns neue Zahlen der deutschen und europäischen Einkaufsmanagerindizes für den Monat September. Wir prognostizieren für alle PMI-Indizes einen leichten Rückgang. Am Dienstag folgt dann das ifo Geschäftsklima desselben Monats. Sowohl für den Gesamtindex als auch für die Teilindizes gehen wir jeweils von einem Rückgang aus. Dienstagnachmittag wird jenseits des Atlantiks außerdem das Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Wir erwarten einen leichten Anstieg. Am Donnerstagmorgen steht der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank SNB auf dem Plan. Wir rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Den Wochenabschluss bildet die wichtige PCE-Kernrate für den Monat August in den USA. Wir prognostizieren einen leichten Anstieg auf 2,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.