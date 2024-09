Unicredit erhöht Commerzbank-Beteiligung auf mehr als ein Fünftel

MAILAND/COMMERZBANK (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit stockt ihre Beteiligung an der Commerzbank auch ohne weitere Aktien vom Staat weiter auf. Das Institut erwarb über Finanzinstrumente den Zugriff auf weitere 11,5 Prozent der Anteile und kommt damit auf eine rechnerische Beteiligung von etwa 21 Prozent, wie es am Montag in Mailand mitteilte. Entsprechend beantragte die Unicredit nach eigenen Angaben die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen./stw/stk