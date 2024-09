Best-In auf US-Index – Der niedrigste Kurs zählt

In den USA geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Rund sechs Wochen sind es noch, bis feststeht, wer ins Weiße Haus einzieht. Kamala Harris oder Donald Trump. Verschiedenen Umfragen zufolge liegt Harris leicht vorn. Entschieden ist jedoch noch nichts. Rund um den 05. November 2024 kann es daher bei Indizes mit US-Fokus wie den Dow Jones®, den technologielastigen Nasdaq®100 Index oder auch den UC US Sector Rotation Strategy Index duchaus zu Schwankungen kommen. Beim Best-In Top Zertifikat auf den UC US Sector Rotation Strategy Index können Schwankungen sogar ein Vorteil sein.

US-Investments – nach klaren Regeln

Der UC US Sector Rotation Strategy Index setzt sich aus mehreren ETFs auf US-Sektoren zusammen. Die Auswahl der Sektoren erfolgt in Abhängigkeit von der Realrendite und dem Markttrend. Die Realrendite wird als Differenz aus der Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren und den US-Inflationserwartungen berechnet. Ein Beispiel: Liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatspapiere bei 5 Prozent und die erwartete Inflationsrate bei 3 Prozent, ergibt sich daraus eine Realrendite von 2 Prozent.

Es gibt acht Sektor-ETFs, die in der Vergangenheit eine hohe Realrenditensensitivität zeigten. Die vier Sektor-ETFs, die in Phasen steigender Realrenditen die höchste kumulierte Wertentwicklung aufwiesen, wurden in dem sogenannten Aufwärtstrend-Korb zusammengefasst. Die vier Sektor-ETFs, die in Phasen fallender Realrenditen die beste kumulierte Wertentwicklung aufwiesen, wurden dem Abwärtstrend-Korb zugeordnet. Zum Anpassungstermin, jeweils am letzten Handelstag des Monats, wird die Gewichtung der Sektor-ETFs anhand eines Realrendite-Signals und eines Feedback-Signals überprüft. Beide Signale fließen jeweils zur Hälfte in die Entscheidung ein. Aktuell bildet der Index zu 50 Prozent den Aufwärtstrendkorb bestehend aus S&P Branchen-ETFs auf die Bereiche Informationstechnologie, Gesundheit, Kommunikation und Versorger und zu 50 Prozent desn Abwärtstrendkorb mit den Bereichen Finanzen, zyklische Konsumgüter, Energie und Grundstoffe ab.

Mit dem Open End Index Zertifikat können Anlegerinnen und Anleger zu 100 Prozent an der Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Strategy Index teilhaben. Das bedeutet: Steigt der Index, wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Umgekehrt kann ein schwacher Aktienmarkt zu einem sinkenden Index und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat führen.

Beim Best-In Top Zertifikat auf den UC US Sector Rotation Strategy Index sichern sich Anleger in den ersten vier Laufzeitwochen den Einstieg zum niedrigsten Indexstand. Während des Beobachtungszeitraums (Best-in-Periode) vom 25.10. bis 22.11. 2024 wird dabei täglich der Schlusskurs (Referenzpreis) des UC US Sector Rotation Strategy Index betrachtet. Der niedrigste festgestellte Indexstand während dieser vierwöchigen Best-in-Periode wird als Startwert (Best-in-Kurs) festgestellt. Davon wird der Basispreis (100 Prozent vom Best-in-Kurs) berechnet. Liegt der Referenzpreis des Index am Beobachtungstag auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zum maximalen Rückzahlungsbetrag von USD 1.250,– pro Zertifikat. Liegt er darunter, erfolgt die Rückzahlung zum Berechnungsbetrag multipliziert mit der Basiswertentwicklung (Referenzpreis am Beobachtungstag geteilt durch Best-in-Kurs). Hierbei entsteht ein Verlust. Das Zertifikat hat eine Währungsabsicherung, d. h. die Währung des Basiswertes wird 1:1 in USD umgerechnet (Quanto)

Investmentmöglichkeiten Basiswert Produkttyp WKN Verkaufs-/Emissionspreis in EUR finaler Bewertungstag UC US Sector Rotation Strategy Index Indexzertifikat HVB9US* 130,54 Open End UC US Sector Rotation Strategy Index USD Best-In Top Zertifikat HV4Y1K ** 1.020,00 22.10.2027 * Indexgebühr: 1,35 % p.a.; Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. **in Zeichnung bis 24.10.2024.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2024; 14:10 Uhr;