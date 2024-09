EQS-News: reconcept Gruppe veräußert erfolgreich ein Windparkportfolio in Deutschland

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

reconcept Gruppe veräußert erfolgreich ein Windparkportfolio in Deutschland



24.09.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





reconcept Gruppe veräußert erfolgreich ein Windparkportfolio in Deutschland

Windkraftanlagen an österreichische oekostrom AG übergeben

Transaktion schafft weitere Möglichkeiten für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie im Ausbau Erneuerbarer Energien

Hamburg, 24. September 2024. Die reconcept Gruppe, ein Projektentwickler und Asset Manager im Bereich der Erneuerbaren Energien, hat erfolgreich ein Windparkportfolio in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 10 Megawatt an die österreichische oekostrom AG veräußert. Mit dieser Transaktion setzt die reconcept Gruppe ihr grünes Geschäftsmodell im Bereich der Erneuerbaren Energien konsequent fort – und schafft weitere Möglichkeiten für die Wachstumsstrategie.

„Wir freuen uns, in der oekostrom AG einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der die zwischen 2014 und 2019 in Betrieb genommenen Windkraftanlagen erfolgreich weiterführt. Bereits heute leisten diese Anlagen einen wichtigen Beitrag zur regionalen Stromversorgung. So erzeugten sie im vergangenen Jahr 20 Gigawattstunden und versorgten etwa 6.000 Haushalte mit grünem Strom“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Auch die oekostrom AG zeigt sich zufrieden mit der Transaktion: „Deutschland ist für uns ein zentraler Wachstumsmarkt mit enormem Zukunftspotenzial. Wir sehen großes Potenzial nicht nur in der Übernahme bestehender Anlagen, sondern auch in der Entwicklung neuer Windkraftprojekte. Unser Ziel ist es, den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland weiter voranzutreiben und unser Portfolio nachhaltig zu erweitern“, betont Ulrich Streibl, Vorstandssprecher der oekostrom AG.



Über reconcept

reconcept ist ein erfahrener Projektentwickler von Erneuerbaren Energien und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen mit über 25 Jahren Erfahrung. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegern hat reconcept Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisiert. Der Schwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. reconcept ist als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert und gleicht seinen CO2-Fußabdruck jährlich über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Weitere Informationen: www.reconcept.de Über oekostrom

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von mehr als 2.000 Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein. Weitere Informationen: www.oekostrom.at



Pressekontakt

Christiane Kaufholt-Mecke

reconcept Gruppe

+49 40 3252165-32

christiane.kaufholt@reconcept.de

24.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A382897 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1993831

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1993831 24.09.2024 CET/CEST