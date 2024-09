Habeck spricht bei Windenergie-Fachmesse in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Die internationale Windenergiemesse WindEnergy beginnt am Dienstag (10.30 Uhr) in Hamburg. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll während der Eröffnung per Video zu den Gästen sprechen. Auch eine Rede der Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) ist angekündigt. Der Veranstalter erwartet zu der Fachmesse 1.600 ausstellende Unternehmen aus 40 Ländern und etwa 40.000 Besucher aus ungefähr 100 Ländern.

Schwerpunkte der Messe sind unter anderem Anlagentechnik, Digitalisierung und Finanzierung. Die Teilnehmer sprechen beispielsweise über die Beleuchtung der Anlagen, den Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Versicherung von Offshore-Projekten.

Vertreten sind Planer, Hersteller, Zulieferer, Finanzierer, Betreiber und Dienstleister aus der Onshore- und Offshore-Branche. Der Veranstalter ist Hamburg Messe und Congress, das Unternehmen gehört einer Tochtergesellschaft Hamburgs./lkm/DP/zb