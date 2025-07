Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht Prognose

(dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern GE Vernova wird nach einem robusten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Dabei profitiert der Konkurrent von Siemens Energy von einer anhaltend hohen Nachfrage in seinem Gas- und Netztechnikgeschäft. So dürfte der Umsatz 2025 eher am oberen Ende der Spanne von 36 bis 37 Milliarden US-Dollar liegen (bis zu 31,6 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cambridge, Massachusetts, mit. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte acht bis neun Prozent erreichen. GE Vernova war bislang von einem hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Dabei erhöhte der Konzern auch die Prognosen sowohl für die Energie- als auch die Elektrifizierungssparte. In der Prognose sind mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik einkalkuliert, wie es hieß.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um elf Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar. Dabei wuchs die Elektrifizierungssparte dank der hohen Nachfrage in der Netztechnik um 23 Prozent. Das bereinigte Ebitda stieg im Konzern von 524 auf 770 Millionen Dollar, die entsprechende Marge verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. Die Aktie schnellte in den USA vorbörslich um 6 Prozent nach oben.

In ihrem Sog legte der Kurs von Siemens Energy um 3 Prozent zu. Die Münchner legen ihre Quartalszahlen Anfang August vor./nas/mne/mis