Ungebrochene Reiselust stimmt TUI zuversichtlich

Düsseldorf (Reuters) - Die ungebrochene Reiselust trotz der allgemeinen Konsumflaute hat TUI in der Spur gehalten.

Der Reisekonzern erwarte in dem Ende September ablaufenden Geschäftsjahr 2023/24 seine Ziele zu erreichen, teilte TUI am Dienstag mit. Diese sehen unter anderem einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) um "mindestens" 25 Prozent vor nach 977 Millionen Euro im Vorjahr. Dank der Buchungsdynamik und eines starken Endspurts in der laufenden Sommersaison, in der die Buchungen um sechs Prozent zulegten, sei der Konzern gut positioniert.

Vielversprechend sei auch der Start in das Winterprogramm, da die Konsumenten trotz aller Unwägbarkeiten weiterhin in Urlaub und Freizeit investierten. Das Buchungsplus für den Winterurlaub liege derzeit bei sieben Prozent. Dabei lägen die Durchschnittspreise um fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. TUI will am 11. Dezember seine Jahresbilanz veröffentlichen.

