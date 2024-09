Deutsche Bank will sich noch nicht an Fusionen beteiligen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank sieht sich ihrem Finanzchef James von Moltke zufolge noch nicht bereit, an einer Konsolidierung der Branche in Europa teilzunehmen.

Das Geldhaus müsse noch Arbeiten erledigen, bevor es dazu bereit sei, sagte von Moltke am Mittwoch bei einer Banken-Konferenz in Frankfurt. Es hatte Spekulationen gegeben, dass das Institut in das Rennen um die Commerzbank einsteigen könnte, nach der der Konkurrent UniCredit die Finger ausstreckt.

(Bericht von Tom Sims, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)