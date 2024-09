Wir sagen servus - die finale Folge Zins & Zaster

Nach 31 Folgen heißt es Abschied nehmen – wir senden die finale Episode von Zins & Zaster.

In dieser Episode erläutert Georg die Gründe für das Ende des Podcasts und teilt seine persönlichen Highlights. Er blickt zurück auf die wichtigsten Erkenntnisse, die spannendsten Interviewgäste und gewährt zudem einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Produktion.

Darüber hinaus wagt Georg einen Ausblick und spricht darüber, wie sich die Zinsen seiner Ansicht nach in Zukunft entwickeln werden.

In der onvista-Börsensendung "Mahlzeit" spricht Georg am 26. September über die Arbeit in der Redaktion von onvista.

Direkt zum Video auf YouTube

Ihr habt Kritik, Anmerkungen oder Fragen zum Podcast? Dann schreibt uns an: redaktion@onvista.de

Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann (Moderation), Sebastian Wurm (Moderation, Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie), Jasmin Bäuerle (Coverdesign)