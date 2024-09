Am Anleihemarkt geht es – kurz gesagt – darum, vorherzusehen, ob derjenige, dem ich mein Geld leihe, am Ende der Laufzeit auch in der Lage sein wird, es zurückzuzahlen. Doch wie kann ich erkennen, ob ein Unternehmen finanziell gesund ist – und es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben wird?

Wirtschaftsjournalistin Melanie Bergermann ("Die Wirecard-Story") hat da ein paar Tipps. Sie warnte bereits 2022 vor einer möglichen Schieflage beim Batteriekonzern Varta. Der steckt inzwischen in einem Sanierungsverfahren, um eine Insolvenz abzuwenden - Aktionären droht der Totalverlust.

Im Podcast verrät die Investigativ-Journalistin, was sie stutzig gemacht hat - und welchen Rat sie für Anleger hat, die sich über Unternehmen schlau machen wollen.

Was geschädigte Aktionäre von Varta jetzt noch tun können, hat onvista-Redkteur Julian Achleitner den Aktionärsschützer Daniel Bauer (SdK) gefragt.

Melanies Chronologie des Falls Varta könnt ihr in der Wirtschaftswoche nachlesen.

