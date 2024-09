Siemens Energy verlängert Vertrag von Konzernchef Bruch

Der Aufsichtsrat des Energietechnikkonzerns Siemens Energy verlängert den Vertrag mit Firmenchef Christian Bruch frühzeitig um weitere fünf Jahre bis April 2030.

Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die ursprüngliche Laufzeit des Vertrags endet im April 2025. Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Siemens Energy, sagte, dass Bruch den Konzern in seiner ersten Amtszeit durch turbulente Zeiten geführt habe. Er habe den existenziellen Verfall des Windgeschäfts gestoppt. Erste Wirkungen daraus seien bereits sichtbar. Die geplante Rückkehr des Windgeschäfts in die Gewinnzone ab 2026 werde eines der größten Sanierungsprojekte der Siemens-Geschichte abschließen.