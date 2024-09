Vitesco zahlt in VW-Dieselaffäre 125 Mio Euro an Continental

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Autozulieferer Continental kann die Bußgelder und Rechtskosten für seine Beteiligung am VW-Dieselskandal nur zum Teil auf die ehemalige Tochter Vitesco abwälzen.

Der Regensburger Antriebsspezialist Vitesco, in dessen Zuständigkeit die Motorsteuergeräte fielen, mit denen die Abgaswerte an den Dieselautos manipuliert wurden, zahlt noch im laufenden Quartal 125 Millionen Euro an Continental, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Continental hatte im April ein Bußgeld von 100 Millionen Euro gezahlt, um die Ermittlungen gegen das Unternehmen in Hannover beizulegen. Auch ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist inzwischen abgeschlossen. Laut Medienberichten hat Continental für die Aufklärung des Skandals weitere rund 150 Millionen Euro ausgegeben.

Nach der Trennungsvereinbarung vor der Abspaltung sollte Vitesco eigentlich alle Kosten und Verpflichtungen aus dem Skandal tragen. Wie und warum die Kosten nun aufgeteilt wurden, wollte ein Conti-Sprecher nicht sagen. In der Mitteilung ist von einer "angemessenen Aufteilung" die Rede. Continental hatte einen hohen zweistelligen Millionenbetrag dafür zurückgestellt. Die Zahlung an Conti belastet die vor der Eingliederung in den Autozulieferer Schaeffler stehende Vitesco: Sie rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Mittelabfluss von 525 Millionen Euro aus dem operativen Geschäft (Free Cash-flow), das sind 125 Millionen mehr als bisher gedacht. 2023 war der Cash-flow noch mit 85 Millionen Euro positiv.

