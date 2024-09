Bitcoin steigt über 66.000 Dollar – Das ist für Anleger die Woche wichtig

Mit zwischenzeitlich über 66.000 Dollar kostet eine Bitcoin-Einheit zuletzt so viel wie seit fast zwei Monaten nicht mehr.

Als Zünglein an der Waage fungiert aktuell die Aussicht auf fulminante Schützenhilfen durch die chinesische Regierung für die heimische Wirtschaft. Dabei dürfte auch die jüngst eingeläutete Zinswende in den USA weiterhin ihre Wirkung entfalten. Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird insbesondere durch den anhaltenden Zinsoptimismus dies- und jenseits des Atlantiks getragen.

Ihren Blick dürften Anleger in der neuen Handelswoche indes auf den US-Arbeitsmarktbericht richten.

US-Wahl weiter im Blick – China-Hilfen bewegen Märkte weltweit

Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl könnte der Risikoappetit noch mal anziehen. Auf den finalen Meilen dürften nun auch die letzten Marktteilnehmer eine der letzten Gelegenheiten wahrnehmen, um sich im Vorfeld des Events zu positionieren. Anleger erhoffen sich durch eine Kandidatur Trumps den Startschuss für eine neue Rallye. Umfragen zufolge liegt die Demokratin Kamala Harris derzeit knapp vor dem Republikaner Donald Trump.