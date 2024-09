Britische Wirtschaft wächst langsamer als gedacht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist im Frühjahr um 0,5 Prozent gewachsen und damit einen Tick schwächer als bislang angenommen.

Dies teilte das nationale Statistikamt ONS am Montag mit und revidierte damit eine frühere Schätzung von plus 0,6 Prozent für die Zeit von April bis Juni. Binnen Jahresfrist legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent zu. Hier hatten Ökonomen einen Anstieg um 0,9 Prozent erwartet. Wahlsieger Keir Starmer will als neuer Regierungschef der Labour-Partei das Wirtschaftswachstum anschieben - hat aber wegen knapper Staatskasse nicht so viel finanziellen Spielraum, wie ihm lieb wäre.

