EQS-NVR: Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.09.2024

Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 18.09.2024 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats September 2024 auf insgesamt 1.694.583 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.694.583 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte wurde wirksam mit der Eintragung in das Firmenbuch am 28. September 2024.

30.09.2024



Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Internet: www.marinomed.com

