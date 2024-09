Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Halbjahresbericht 2024



30.09.2024 / 06:29 CET/CEST

s Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2024

Halbjahresgewinn in Höhe von 4,7 Mio. CHF übertrifft die Erwartungen

Private Equity Portfolio weiterhin mit sehr positiver Entwicklung: + 3,1 Mio. CHF

Sarnen, 30. September 2024

– Die Matador Secondary Private Equity AG hat im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,7 Mio. CHF erzielt und damit die Erwartungen deutlich übertroffen.

Private Equity ist Eigenkapital, das Unternehmen von Investoren zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zur klassischen Kreditvergabe durch Banken, beteiligt sich ein Investor direkt an den Unternehmen, um deren Entwicklung zu unterstützen und am Erfolg teilzuhaben.

Die Matador ist über 23 Private Equity Fonds an rund 1.000 Unternehmen beteiligt. Die Portfolio Performance der letzten Jahre zeigt, dass sich mit unserer Secondary Private Equity Strategie auch in turbulenten Zeiten äußerst interessante Renditen erzielen lassen. Auf Grund dessen erwartet die Matador auch in diesem Jahr erneut ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Halbjahreszahlen 2024 lassen dies bereits deutlich erkennen.

Imlaufenden Geschäftsjahr konnte die Matador Secondary Private Equity AG neben Erträgen aus Private Equity Anlagen auch Erträge aus Beteiligungen, Wertschriften, Wertanpassungen von Anlagen sowie Zinserträgen erzielen. Bezüglich zukünftiger Neuinvestments werden wir unsere erfolgreiche Strategie beibehalten und konsequent weiter in Secondary Private Equity investieren. Die Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung der Gesellschaft hat höchste Priorität.

Secondary Private Equity sehr krisensicher und seit über 20 Jahren in jedem Vintage Jahr mit Renditen mit im Schnitt >12% hochprofitabel.

Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

office@matador.ch

Tel: +41(0) 41 6621062

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad Hoc - Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2024

Matador Secondary Private Equity AG Grundacher 5 6060 Sarnen Schweiz Telefon: 0041 (41) 662 10 62 Fax: 0041 (41) 661 08 62 E-Mail: office@matador-private-equity.com Internet: www.matador-partners-group.com ISIN: CH0042797206

1997913 30.09.2024 CET/CEST