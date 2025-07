EQS-News: Hypoport SE: Geschäftsvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung steigt im ersten Halbjahr 2025 deutlich an

EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Operative Kennzahlen H1 2025

Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung in H1/25 um 23% yoy angestiegen

Genossenschaftsbanken mit deutlichem Plus von 31% yoy. Sparkassen mit +23% yoy.

Vertriebsvolumen Dr. Klein Privatkunden +23% yoy

Geschäftsmodelle im Segment Financing Platforms mit soliden Volumen im schwachen Marktumfeld

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzte sich auf hohem Niveau fort

Berlin, 16. Juli 2025: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung haben sich im ersten Halbjahr 2025 positiv entwickelt. Bei den Kennzahlen des Segments Financing Platforms zeigte sich ein zweigeteiltes Bild.

Vorrangig bedingt durch ein verbessertes Marktumfeld in der privaten Immobilienfinanzierung stieg das Volumen der Plattformen Europace, Finmas und Genopace im ersten Halbjahr 2025 deutlich um 23% yoy an. Auch das Volumen der Dr. Klein Privatkunden AG entwickelte sich mit ebenfalls +23% stark. Der Anstieg wird im Wesentlichen getragen durch das Kreditvolumen mit Verwendungszweck Kauf von Bestandsimmobilien. Dies ist auch die Folge eines sich stetig verschlechternden Mietmarkts, welcher für einen zunehmend größeren Teil der Bevölkerung unattraktiv ist und keine dauerhafte Lösung bietet. Das Kreditvolumen für Neubau stieg trotz ausufernder Regulierung und den resultierenden hohen Baukosten von einem geringen Niveau kommend wieder an. Die Kreditaufnahmen zur Refinanzierung auslaufender Zinsbindungen stiegen von sehr niedrigem Niveau kommend leicht an, während die Kreditaufnahme zur energetischen Sanierung durch bestehende Eigentümer weiterhin gering blieb.

Die abrupte Zinsspitze im März – ausgelöst durch die Ankündigung einer höheren deutschen Staatsverschuldung – führte zu den erwarteten Vorzieheffekten, sodass die Transaktionsvolumen im zweiten Quartal erwartbar etwas niedriger ausfielen als in Q1/25.

Dr. Klein Wowi Finanz platzierte für die Wohnungswirtschaft zum Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung ein gegenüber dem extrem niedrigen Niveau des Vorjahres leicht höheres Kreditvolumen. Der Zugewinn an verwalteten Wohneinheiten für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital bleibt mit über 50% weiter hoch. Der starke Anstieg des Geschäftsvolumens der Unternehmensfinanzierung der REM Capital war wie auch schon in Q1 bedingt durch einen veränderten Produktmix hin zu kleinteiligen margenschwachen Projekten.

Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

*Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen „vor Storno“ und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de





Finanzkalender 2025:

10.03.2025: Vorläufiges Jahresergebnis 2024

24.03.2024: Geschäftsbericht 2024

12.05.2025: Q1 Zwischenmitteilung

11.08.2025: Halbjahresbericht 2025

10.11.2025: Q3 Zwischenmitteilung

Angaben zur Aktie:



ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

