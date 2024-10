SAP wieder auf Rekordjagd

In einem für Technologiewerte günstigen Umfeld haben die Aktien von SAP am Dienstag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Papiere des Softwarekonzerns hatten im frühen Handel ihren Höchststand bei 208,40 Euro erreicht, bevor der Schwung wieder etwas nachließ. Zuletzt stiegen die Anteilsscheine unter den größten Gewinnern im Dax um 1,4 Prozent auf 207,25 Euro. Der deutsche Leitindex legte etwas zu.

In den USA hatte der technologielastige Nasdaq 100 moderat im Plus geschlossen und so die Basis dafür gelegt, dass europaweit Technologiewerte mit einem Gewinn von 1,2 Prozent an der Spitze der Branchenübersicht notierten.

Der Sektor profitiert von der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen im Zuge der mittlerweile vollzogenen Zinswende der großen Notenbanken. Niedrigere Zinsen lassen die erwarteten hohen Gewinne von Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich aus heutiger Sicht attraktiver erscheinen.