DAX-FLASH: Freundlicher Oktober-Auftakt in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Es zeichnet sich nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Auftakt in den Oktober ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,35 Prozent höher auf 19.393 Punkte. Damit bleibt der Dax auch nahe bei der Rekordmarke von knapp 19.492 Punkten. Darüber wartet dann mit 20.000 Punkten eine runde Tausendermarke.

Eine gewisse Hilfe sind die internationalen Vorgaben. In New York hatten es die Leitindizes in einem Schlussspurt noch ins Plus geschafft und in Japan erholte sich der Nikkei von seinen Vortagsverlusten. Laut der Commerzbank stand der Vorsitzende des US-Notenbank Fed, Jerome Powell, mit Aussagen im Fokus. Er habe "mit der Zeit" weitere Zinssenkungen angekündigt und dies trotz seiner Bekräftigung, dass die US-Wirtschaft weiter auf einem starken Fundament stehe.

Die Schnelligkeit der US-Zinssenkungen bleibe laut Powell datenabhängig und so dürften am Dienstag Einkaufsmanagerindizes im Rampenlicht stehen, die neben dem ISM-Index aus den USA auch aus Europa kommen./tih/jha/