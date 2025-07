DAX-FLASH: Leitindex bewegt sich auf Vortagesrekord zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem leichten Plus steuert der Dax am Donnerstag wohl wieder sein am Vortag erreichtes Rekordhoch von 24.609 Punkten an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.585 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax 1,4 Prozent zugelegt und nur knapp unter seinem Rekordhoch geschlossen. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Dax rund 23 Prozent an. Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street. Hier legten die großen Indizes letztlich wieder klar zu. Die zwischenzeitlichen Tagestiefs waren just zum europäischen Handelsende angefallen./ag/zb