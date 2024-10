EQS-News: STAIDIUM ernennt Kevin Moore zum Geschäftsführer für die USA

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Personalie

STAIDIUM ernennt Kevin Moore zum Geschäftsführer für die USA

Moore bringt Führungserfahrung und Branchenexpertise von Liverpool FC und FC Bayern München mit

Dallas, 01. Oktober 2024 – STAIDIUM U.S., das führende Technologieunternehmen für automatisierte Streaming- und Analyse-Lösungen im Sport, freut sich, die Ernennung von Kevin Moore zum neuen Geschäftsführer für die US-Operationen bekannt zu geben. Mit über einem Jahrzehnt Führungserfahrung im Sportmanagement, strategischen Partnerschaften und Geschäftsentwicklung wird Moore die Expansion von STAIDIUM in den USA vorantreiben und dabei seine umfassende Expertise und Vision in die Rolle einbringen.

Als erfahrener Manager war Moores Karriere geprägt von seiner Fähigkeit, Umsatzwachstum zu fördern und bedeutende Partnerschaften zu schließen. Er kommt zu STAIDIUM nach einer erfolgreichen achtjährigen Amtszeit beim Liverpool Football Club, wo er eine Schlüsselrolle bei der Sicherung wichtiger Partnerschaften mit Marken wie Nike, Expedia und Sotheby’s spielte und Millionen an kommerziellen Einnahmen generierte. Vor seiner Zeit bei Liverpool FC hatte Moore Positionen bei FC Bayern München und OneFootball inne, wo er sein Können in der Sportstrategie und der Entwicklung von Partnerschaften weiter unter Beweis stellte.

„Ich freue mich sehr, zu einem so spannenden Zeitpunkt des Wachstums und der Innovation zu STAIDIUM zu stoßen“, sagte Moore. „Das Potenzial dieser Plattform, die Art und Weise, wie wir Sport erleben, zu revolutionieren, ist grenzenlos, und ich freue mich darauf, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, um weiterhin Grenzen zu überschreiten und das Fan-Erlebnis zu verbessern.“

Jürgen Klopp, ehemaliger Manager des Liverpool Football Club, lobte Moores Geschäftssinn und Führungskompetenz: „Kevins Fähigkeit, Vision, Kreativität und Geschäftsstrategie zu vereinen, ist wirklich bemerkenswert. Seine Leidenschaft für Innovation und sein Engagement für herausragende Ergebnisse machen ihn zur perfekten Besetzung für STAIDIUM. Ich bin mir sicher, dass er auch in diesem neuen Kapitel seiner Karriere weiterhin erfolgreich sein wird.“

Peter Lauterbach, CEO von SPORTTOTAL, sowie der Vorstand sind zuversichtlich, dass Moores Ernennung den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen markiert. Seine Führung wird entscheidend sein, während STAIDIUM sein technologisches Angebot und seine Partnerschaften in aufstrebenden Sportligen weiter ausbaut, mit dem Ziel, die Sportindustrie neu zu gestalten.

STAIDIUM ist ein in Dallas ansässiges Sporttechnologieunternehmen, das die Zukunft des vollautomatisierten Sportstreamings gestaltet. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen liefert STAIDIUMs hochmoderne Kamera- und Streaming-Plattform professionell produzierte Übertragungen und integrierte Coaching-Tools – alles ohne manuelle Interaktion. STAIDIUM U.S. ist eine Tochtergesellschaft der in Deutschland ansässigen Sporttechnologiefirma SPORTTOTAL AG.

Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie https://staidium.com.

Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland und staidium.net in den USA hochfrequentierte und wachstumsstarke Portale für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus “FORTY10” mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat u.a. erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

Um mehr über SPORTTOTAL AG zu erfahren, besuchen Sie https://sporttotal.com/.

