SDAX für einen Tag mit 71 Werten - Außerplanmäßige Anpassungen wegen Pentixapharm

Frankfurt (Reuters) - Die Abspaltung der Pentixapharm vom Mutterkonzern Eckert & Ziegler macht eine Anpassung im SDax und TecDax notwendig.

Das Biotechunternehmen werde am 3. Oktober für einen Tag in die beiden Indizes aufgenommen, teilte die Deutsche Börse am Montagabend mit. Nach Xetra-Handelsschluss werde Pentixapharm wieder aus dem SDax und TecDax genommen. "Diese Anpassungen gewährleisten die Abbildbarkeit der Indizes für Investoren", hieß es zur Begründung. Damit wird der SDAX für einen Tag mit 71 Werten berechnet, der TecDAX mit 31 Werten.

Der Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hatte Pentixapharm 2021 übernommen, im Juli 2024 hatte die Hauptversammlung die Abspaltung der Tochter beschlossen. Eckert & Ziegler wollte die teure Finanzierung der klinischen Entwicklung von Pentixapharm nicht weiter stemmen, sondern sich auf sein Kerngeschäft mit Isotopen konzentrieren. Im Rahmen des Börsengangs will sich die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH an den neuen Aktien beteiligen. Sie soll nach der Abspaltung mit einem Anteil von 31,57 Prozent Hauptaktionärin von Pentixapharm sein, der Streubesitz soll mehr als 60 Prozent betragen.

Pentixapharm hat sich auf die Entwicklung von Radiopharmazeutika spezialisiert. Die Mittel aus dem Börsengang will die Gesellschaft vor allem zur Weiterentwicklung ihrer Pipeline verwenden. Das fortgeschrittenste Projekt befindet sich in der letzten Phase der klinischen Entwicklung.

(Bericht von Philipp Krach; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)