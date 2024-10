CSX CORP - Saisonal günstige Phase

Der Faktor Saisonalität erweitert charttechnische Analysen um eine zusätzliche Dimension. Eine günstige Zyklik kann das Chance-Risiko-Verhältnis eines Trades nochmal deutlich verbessern. Ein gutes Beispiel liefert aktuell die CSX-Aktie. Auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 kann der Titel von Anfang Oktober bis Anfang Dezember um fast 10 % zulegen. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen in diesem kurzen Zwei-Monats-Zeitraum beträgt 78 %. Zur günstigen Saisonalität kommt ein spannender Kursverlauf hinzu. So fand der Transporttitel in den letzten Monaten auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 32,69 USD) und dem Aufwärtstrend seit 2020 (akt. bei 32,50 USD) immer wieder Unterstützung. Gleichzeitig verließ die Marktteilnehmer bei rund 35 USD mehrfach der Mut. Nicht nur während der letzten Monate, sondern bereits seit Mai 2021 hat die CSX-Aktie hier regelmäßig wichtige Hochpunkte ausgebildet. Gelingt der Ausbruch, dann liegt gewissermaßen doppelter Rückenwind vor. Perspektivisch rücken dann die Hochs von 2022/24 bei 38,63/40,12 USD wieder auf die Agenda. Das jüngste MACD-Kaufsignal begünstigt den möglichen Befreiungsschlag zusätzlich.

CSX CORP (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CSX CORP

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

