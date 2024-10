Panne bei DFS behindert Flugverkehr vorübergehend

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wegen technischer Probleme bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) ist es am Freitag vorübergehend zu Behinderungen an deutschen Flughäfen gekommen.

Die Panne sei inzwischen behoben, teilte Fraport, der Betreiber des Frankfurter Airports, gegen Mittag mit.

Nach Angaben der DFS hatte es am Vormittag ein bundesweites Problem bei der Datenübertragung gegeben. In Frankfurt kam es teilweise zu mehrstündigen Verspätungen und einigen Annullierungen. Auch in Düsseldorf wurden Flüge gestrichen.

