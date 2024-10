BVB-Aufsichtsratschef Christian Kullmann will nicht erneut kandidieren

DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Chefaufseher Christian Kullmann will nach drei Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates nicht erneut kandidieren. Kullmann, Konzernchef des Chemieunternehmens Evonik, und das Aufsichtsratsmitglied Bodo Löttgen hätten sich entschieden, nach dem turnusgemäßen Ende der Amtsdauer aus dem Kontrollgremium auszuscheiden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Dortmund mit. Als ihre Nachfolger wurden der Evonik -Chefjurist Christian Schmid und Michael Zorc benannt - letzterer ist derzeit unter anderem auch Aufsichtsratsmitglied beim IT-Dienstleister Adesso . Eine Sprecherin von Borussia Dortmund betonte, dass beide für einen Posten als Aufsichtsratsmitglied kandidierten. Eine Nominierung für den Chefposten sei bislang ungeklärt. Die Aktie von Borussia Dortmund notierte kurz vor Mittag rund zwei Prozent niedriger./ngu/mis