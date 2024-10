Medizin-Nobelpreis geht an US-Forscher Ambros und Ruvkun

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm/Frankfurt (Reuters) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr in die USA an den Biologen Victor Ambros und den Genetiker Gary Ruvkun.

Sie werden damit für ihre Beiträge zur Entdeckung der microRNA und deren Rolle in der Genregulation ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee am Montag in Stockholm mitteilte. Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó und der US-Immunologe Drew Weissman für ihre Leistungen in der mRNA-Forschung geehrt worden. Sie hatten damit die Grundlage für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 gelegt.

Ambros und Ruvkun hätten mit der microRNA eine neue Klasse winziger RNA-Moleküle entdeckt, die eine entscheidende Rolle bei der Genregulation spielen und von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung und Funktion von Organismen seien, erklärte das Nobelkomitee. Bis zu ihrer Entdeckung durch Ambros und Ruvkun im Jahr 1993 seien microRNAs völlig unbekannt gewesen. Ihre Arbeit trug dazu bei, zu erklären, wie sich Zellen spezialisieren und zu verschiedenen Typen entwickeln, etwa zu Muskel- und Nervenzellen, obwohl alle Zellen denselben Satz an Genen und Anweisungen für Wachstum und Überleben enthalten. Fehler bei der Genregulation können Krebs und andere schwere Erkrankungen wie Diabetes oder Autoimmunerkrankungen auslösen.

Ambros ist Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität von Massachusetts, Ruvkun ist Professor an der Medizinischen Fakultät von Harvard und auch mit dem Massachusetts General Hospital in Boston verbunden. In den späten 1980er Jahren untersuchten Ambros und Ruvkun als Postdoktoranden im Labor von Robert Horvitz, der 2002 selbst den Nobelpreis erhielt, mutierte Fadenwürmer. Ihre Entdeckungen darüber, wie bestimmte microRNAs im Fadenwurm das Wachstum von Organen und Gewebe steuern, wurden zunächst als artspezifisch abgetan. Weitere Arbeiten, die von Ruvkuns Forschungsgruppe im Jahr 2000 veröffentlicht wurden, zeigten jedoch, dass sich alles tierische Leben seit mehr als 500 Millionen Jahren auf diesen Mechanismus stützt.

Die Preisträger für den Medizin-Nobelpreis werden von der Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Schweden ausgewählt und erhalten ein Preisgeld von umgerechnet rund einer Million Euro. Wie jedes Jahr macht die Auszeichnung für Medizin den Auftakt bei den Nobelpreisen, die fünf übrigen Kategorien werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben, darunter der Friedensnobelpreis am Freitag. Zu den früheren Gewinnern des Nobelpreises für Medizin gehören berühmte Wissenschaftler wie Iwan Pawlow 1904, der vor allem für seine Verhaltensexperimente mit Hunden bekannt ist, und Alexander Fleming, der 1945 den Preis für die Entdeckung des Penizillins erhielt.

Die traditionsreichen Wissenschafts-, Literatur- und Wirtschaftspreise werden am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in einer Zeremonie überreicht. Am selben Tag finden in Oslo gesonderte Feierlichkeiten für den Gewinner des Friedenobelspreises statt.

