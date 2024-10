AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Ankauf

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network übernimmt «Centromedico» und stärkt Präsenz im Tessin



Freiburg, 8. Oktober 2024

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network übernimmt «Centromedico» und stärkt Präsenz im Tessin

Swiss Medical Network, die im Gesundheitsbereich tätige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA, übernimmt die PDS Medical SA, die unter der Marke «Centromedico» 10 Gruppenpraxen im Kanton Tessin betreibt und damit einen wesentlichen Teil der medizinischen Grundversorgung für die Tessiner Bevölkerung erbringt. Im Jahr 2023 erzielte PDS Medical SA einen Umsatz von rund CHF 42 Mio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dieser Übernahme stärkt Swiss Medical Network seine Position im Kanton Tessin und schafft die Grundlage für eine zweite integrierte Versorgungsregion in der Schweiz unter dem Namen «Rete Sant’Anna». Nach dem Vorbild des Réseau de l’Arc im Berner Jura, wo seit dem 1. Januar 2024 die erste vollintegrierte Versorgungsorganisation der Schweiz operativ ist, wird ab dem 1. Januar 2025 auch im Tessin der VIVA-Gesundheitsplan verfügbar sein. Dieses Konzept setzt auf eine präventive und umfassende Gesundheitsversorgung der Mitglieder sowie auf eine enge Zusammenarbeit zwischen ambulanten, stationären und häuslichen Pflegediensten.

AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

