EQS-News: Blue Cap AG: Erfolgreicher Verkauf der Neschen Coating GmbH über Net Asset Value-Bewertung

Erfolgreicher Verkauf der Neschen Coating GmbH über Net Asset Value-Bewertung

Verkauf der 100%-Beteiligung an strategischen Investor ATP adhesive systems AG

Zweiter Exit im laufenden Geschäftsjahr

Verkaufspreis im zweistelligen Millionenbereich und über letzter Net Asset Value-Bewertung

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf die fortgeführten Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und Erwartungen: Umsatz von 200-220 Mio. Euro und Adjusted(1) EBITDA-Marge von 9,5-10,5 %

München, 08. Oktober 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat einen Vertrag über den Verkauf der 100%-Beteiligung Neschen Coating GmbH („Neschen“) geschlossen. Käufer ist ATP adhesive systems AG („ATP“), ein strategischer Investor.

Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im zweistelligen Millionenbereich und rund 10 % über der Net Asset Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Der Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich 44 % und bedeutet ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von rund 8x.

Neschen bietet Produkte für vielfältige Anwendungen in den Bereichen Grafische Medien und Laminatoren, Buchschutz und –reparatur sowie (individuelle) Lösungen für industrielle Anwendungen, z. B. in Elektronikprodukten. Die Kundenbasis umfasst Industrieunternehmen mit Bedarf an industriellen Oberflächenapplikationen, Unternehmen aus dem grafischen Bereich sowie Bibliotheken, Archive und Museen.

Erfolgreiche Weiterentwicklung und umfassender Turnaround im Jahr 2023

Die Blue Cap erwarb die in Niedersachsen beheimatete Neschen im Jahr 2016 aus der Insolvenz und entwickelte das Unternehmen seitdem mit gezielten Transformationsmaßnahmen weiter. Hierbei lag in den vergangenen Jahren ein besonderes Augenmerk auf dem Ausbau des Geschäftsbereichs Industrial Applications.

Ein bedeutender Meilenstein der Entwicklung war der erfolgreiche Turnaround in 2023, der Neschen zurück auf einen profitablen Wachstumskurs brachte. Zu den Maßnahmen zählten im Wesentlichen Kosteneffizienzmaßnahmen, die Sortimentsbereinigungen sowie die Intensivierung des Working-Capital-Managements. Dank der konsequenten Umsetzung konnte Neschen in den vergangenen Quartalen einen deutlichen Aufwärtstrend bei den wichtigsten operativen und finanziellen Kennzahlen verzeichnen.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass wir Neschen in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld an einen geeigneten strategischen Investor verkaufen können. Dieser Verkauf setzt unseren Best Owner-Ansatz um und ist ein konsequenter und wertgenerierender Schritt für die Blue Cap. Unsere Aktionäre profitieren mit diesem Exit von der Wertsteigerung, die wir in den vergangenen Jahren bei Neschen erzielen konnten.“ Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, ergänzt: „Der erfolgreiche Turnaround im vergangenen Jahr bildete die Grundlage für die Veräußerung heute. Dies ist ein starker Beleg für unsere Kompetenzen bei Turnaround und Wertsteigerung. Dem gesamten Team von Neschen wünschen wir alles Gute für die Zukunft.“

Nils A. Honscha, Geschäftsführer von Neschen, betont: „Die Blue Cap hat uns während der letzten Jahre sehr eng und partnerschaftlich begleitet. Wir sind dem gesamten Team dankbar für die strategische Unterstützung und wertvolle Expertise, mit der wir unsere Marktposition deutlich stärken konnten.“

Prognose auf fortgeführte Geschäftsbereiche angepasst

Der heute verkündete Verkauf von Neschen ist der zweite Exit der Blue Cap diesem Jahr. Erst vor einer Woche gab sie die Veräußerung der Beteiligung nokra bekannt. Der Verkaufserlös eröffnet auch die Möglichkeit für Investitionen in neue Beteiligungen: Hier konzentriert sich die Blue Cap insbesondere auf Unternehmen in Sondersituationen, die ein hohes Wertsteigerungspotenzial bieten. Das Management der Blue Cap befindet sich aktuell in der Prüfung einiger vielversprechender Übernahmekandidaten.

Unter Berücksichtigung der Transaktion und der laufenden Geschäftsentwicklung passt die Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. Einer schwächeren Umsatzentwicklung in einigen Segmenten steht eine besser als erwartete Ergebnisprognose, insbesondere bei con-pearl, gegenüber. Der Vorstand erwartet nun für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 in einer Bandbreite von 200-220 Mio. Euro (zuvor 270-290 Mio. Euro) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 9,5-10,5 % (zuvor 8,5-9,5 %).

(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

