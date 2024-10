Tagesausblick für 09.10.: DAX schließt mit leichten Verlusten. Delivery Hero. Fed-Protokoll im Blickpunkt

Schwache Vorgaben aus Asien drückten am Vormittag auf die Kauflaune. Der positive Auftakt an der Wall Street sorgte dafür, dass die Verluste im DAX® eingedämmt werden konnten und die Rückkehr über die 19.000 Punktemarke gelang. Die Lage bleibt dennoch labil. Morgen wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage nach dem jüngsten Abverkauf heute stabilisiert. Dabei pendelten sich die Renditen von 2- und 10-jährigen Bundesanleihen im Bereich von 2,25 Prozent ein. Vergleichbare US-Papiere rentieren aktuell bei rund vier Prozent. Die Edelmetalle Gold und Silber zeigten sich in den zurückliegenden Tagen noch stabil. Heute brachen die Notierungen allerdings deutlich ein. Dabei schloss der Kurs für eine Feinunze Gold bei 2.610 USD und der Silberpreis bei 30,30 USD. Ein deutliches Minus verbuchte heute auch der Ölpreis. So sackte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 77,20 USD ab.

Unternehmen im Fokus

BASF setzte heute auf der 200-Tage-Durchschnittslinie auf. Delivery Hero legte kräftig zu nachdem der Essenslieferant heute im Rahmen einer Kapitalmarktveranstaltung für die Tochter Talabat Mittelfristziele definierte. Das in der Talabat gebündelte Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika soll im vierten Quartal an die Börse in Dubai gehen. Deutz plant für die kommenden Jahre ein deutliches Wachstum und die Rentabilität zu steigern. Die Aktie schloss dennoch kaum verändert. Der Windanlagenbauer Nordex meldete einen weiteren Großauftrag aus Kanada. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag. Die beiden Rückversicherer Hannover Rück. und Münchener Rück. verletzten gestern jeweils eine wichtige Unterstützungsmarke. Heute hielt die Korrektur an und könnte sich bis zur jeweiligen 200-Tage-Durchschnittslinie fortsetzen. Siemens Energy erreichte mit EUR 35,60 die nächste Zielmarke (138,2%-Retracementline).

Morgen lädt Bechle zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine:

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks on the economy and monetary policy

Germany-Trade

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives welcome remarks before homebuilders group

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks on the economy

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives opening remarks at Fed payments symposium

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks at Fed payments symposium

Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of Sept. 17-18, 2024.

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks to researchers conference

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.073/19.171/19.308/19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/ Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach unten und fing sich erst im Bereich von 18.960 Punkten. Im weiteren Verlauf schob sich der Leitindex zurück an die 50%-Retracementlinie. Der kurzfristige MACD-Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator haben sich dabei wieder stabilisiert. Gelingt der Sprung über 19.073 Punkte hat der Index Spielraum bis 19.171 Punkte. Nachhaltige Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb dieser Marke zu erwarten. Bis dahin sollten Anleger die Unterstützungsmarke bei 18.974 Punkte im Auge behalten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 21.08.2024 – 08.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.10.2019 – 08.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 82,28* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 100,67** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 106,35*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2024; 17:35 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 6,18 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,75 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,86 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,51 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2024; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.