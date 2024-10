Dax tritt auf der Stelle - Fed-Protokolle im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung geldpolitischer Signale aus den USA haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückgehalten.

Der Dax trat kurz nach Eröffnung bei 19.070 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. "Beim Dax ist der Schwung im Moment raus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Auch in China sei nach der jüngsten Börsenrally die Euphorie zunächst verflogen. "Viele hinterfragen jetzt kritisch, ob die verkündeten Maßnahmen die Wirtschaft wirklich in so großem Stil beleben können. Andere vermissen weitere Details." Chinas Zentralbank will mit ihrem bislang umfassendsten Hilfspaket seit der Pandemie der Wirtschaft der Volksrepublik zu neuem Schwung verhelfen.

Anleger werden sehr genau auf die Mitschriften der vergangenen Sitzung der amerikanischen Notenbank (Fed) achten, die um 20.00 Uhr (MESZ) veröffentlicht werden. Diese könnten tiefere Einblicke in den Diskussionsverlauf und das Stimmungsbild innerhalb der Notenbank liefern.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten Continental-Aktien, die um mehr als drei Prozent anzogen. Wie der Autozulieferer am Dienstagabend mitteilte, werde die Profitabilität in der Autosparte im dritten Quartal höher sein als im zweiten Quartal, obwohl der Umsatz geringer ausfalle. Hingegen ging es für Papiere von Infineon um zwei Prozent auf 29,30 Euro nach unten. Die Analysten von Jefferies kürzten das Kursziel des Halbleiterkonzerns auf 45 von 50 Euro.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)