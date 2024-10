Mit 40 in den Vorruhestand? Dank dieser simplen Strategie kein Problem!

Mit 40 in den Vorruhestand? Das scheint für viele unerreichbar. Doch es gibt Hoffnung: Mit einer gezielten Strategie, die auf Aktienanlagen basiert, lässt sich dieses Ziel erreichen.

Denn an den Finanzmärkten gilt: Wer frühzeitig die richtigen Entscheidungen trifft und diszipliniert handelt, kann schon in jungen Jahren finanzielle Unabhängigkeit erreichen und den vorzeitigen Ruhestand genießen. Doch dazu nachfolgend mehr.

Aktien als Schlüssel zum Erfolg

Aktien bieten langfristig die besten Renditen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Sparbücher, Festzinsanlagen oder Anleihen. Das dürfte sich längst herumgesprochen haben.

Das liegt daran, dass man mit dem Kauf von Aktien Anteile an realen Unternehmen erwirbt und damit letztlich von deren inflationsbereinigtem Wachstum und Gewinn profitiert. Auf diese Weise wird man schlicht zum Teileigentümer einer Maschine, die jährliche Renditen ausspuckt.

Trotz Zyklen und Kursschwankungen, zeigt sich über einen längeren Zeitraum, dass sich die meisten Aktienmärkte positiv entwickeln. Selbst wenn es zwischenzeitliche Rückschläge gibt, erholen sich die Märkte langfristig wieder. Das gilt im Big Picture.

Die durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Aktien erreichte historisch gesehen einen Wert zwischen 7 und 10 %. Der MSCI World Index liegt mit einer jährlichen Rendite von 8,6 % seit 1988 gut in der Mitte dieser Spanne.

Hohe Sparquote und genügsamer Lebensstil als Voraussetzung

Wer mit 40 Jahren vorzeitig in Rente gehen will, sollte eine hohe Sparquote anstreben. Ideal ist es, etwa 30 bis 50 % des Einkommens zu sparen und entsprechend langfristig anzulegen.

Zugegeben, am Anfang mag es schwer fallen, so viel vom Einkommen zu sparen – zumal die durchschnittliche Sparquote in Deutschland bei gerade einmal 11,3 % liegt. Aber ein sparsamer und bewusster Lebensstil kann es möglich machen.

Mit Genügsamkeit kommt man weit, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ausgaben überdenken und unnötigen Konsum vermeiden, darum geht es vor allem, wenn man mit 40 Jahren ohne Zusatzeinkommen in den Vorruhestand gehen will. Jeder gesparte Euro, sinnvoll angelegt, bringt einem dem Ziel der Frühpensionierung einen Schritt näher.

Dabei sollte man immer langfristig denken. Das gilt auch für den Aktienmarkt, der kurzfristig bekanntermaßen schwankt. Wer geduldig bleibt, profitiert von langfristig positiven Trends.

Rechnen wir weiter. Bei einem monatlichen Nettogehalt von 2.400 Euro könnten im Idealfall 1.200 Euro monatlich gespart werden. Bleibt man beim Thema Aktienanlage mit den genannten möglichen Aktienrenditen, so könnte nach 15 Jahren bereits ein Vermögen von 438.046 Euro erreicht werden. Allein dieser Betrag wäre so hoch, dass mit einer jährlichen Wertsteigerung von über 35.000 Euro gerechnet werden könnte.

Einzelaktien – mehr Risiko, aber auch mehr Chancen.

Zugegeben, ein jährlicher Wertzuwachs von 35.000 Euro pro Jahr kann ein wichtiger Baustein für den Vorruhestand mit 40 sein, aber für mehr Sicherheit sollte schon ein größerer Puffer vorhanden sein. Vor allem fällt es vielen Menschen schwer, mehr als zwei Jahrzehnte von sehr wenig zu leben, zumal wenn eine Familie versorgt werden muss. Aber der Trend ist gut ersichtlich.

Ein Ausweg kann in diesem Zusammenhang die Auswahl von Einzelaktien sein. Sie bieten ein deutlich höheres Chancenpotenzial, auch wenn das Risiko steigt.

Warren Buffett hat gezeigt, dass durch geschicktes Stockpicking jährliche Renditen von über 19 % möglich sind. Nehmen wir seine Performance, so kommen wir nach 15 Jahren auf einen Betrag von 1,2 Mio. Euro. Der Betrag wäre definitiv groß genug, um über einen Vorruhestand nachzudenken.

Für noch höhere jährliche Renditen stehen Aktien wie Amazon (WKN: 906866) oder Netflix (WKN: 552484). Sie haben sich mehr als verhundertfacht und erreichen auch heute noch neue Allzeithochs.

Auch wenn man mit Ihnen heute nicht mehr den großen Coup landen mag, ist die Lehre klar: Der Traum von der Frühpension mit 40 ist eine Kombination aus Sparen und guten Investitionen in langfristig gehaltene Einzeltitel mit großem Potenzial.

