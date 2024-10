Der im Dax notierte Lkw-Hersteller verkaufte im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge als vergangenes Jahr. Die Aktie legt heute trotzdem recht deutlich zu und steht sogar kurz davor, ein neues Kaufsignal auszulösen. So kannst du profitieren.

Der im Dax notierte Lkw-Hersteller Daimler Truck kämpft mit Absatzproblemen in Asien und Europa. Im dritten Quartal verkaufte der Konzern weltweit 114.917 Fahrzeuge, fast elf Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Der Konzern, an dem die einstige Mutter Mercedes noch 30 Prozent der Aktien hält, verzeichnete in Europa und Lateinamerika sogar einen Rückgang von 28 Prozent. Am frühen Nachmittag liegt die Aktie dennoch gut zwei Prozent im Plus - und könnte bald sogar ein neues Kaufsignal auslösen.