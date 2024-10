Goldpreis: US-Inflationsdaten fallen gemischt aus – Zinssenkungsfantasien trüben sich ein

Nach Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten kann der Goldpreis zunächst leicht an Wert hinzugewinnen. Dass die Kernrate der Teuerung allerdings höher ausfällt als gedacht, könnte die jüngsten Zinssenkungsfantasien weiter eingetrübt haben. Im Blick behalten sollten Anleger am Freitag neue US-Erzeugerpreise.

Verbraucherpreise rückläufig – Kernrate steigt

Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel lagen bei 2,4 Prozent gegenüber dem September 2023 und damit höher als gedacht (2,3 Prozent), nach 2,5 Prozent im Vormonat.

Die für die Fed als Richtschnur angesehene Kernrate der Teuerung stieg indes um 0,1 Prozentpunkte.

Die Kernrate der Teuerung notierte im September (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,3 Prozent und damit etwas höher als erwartet (3,2 Prozent).In diesem Zusammenhang könnten die Zinssenkungsfantasien an Schwung verloren haben.