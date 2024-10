Ölpreis: China-Effekt lässt nach – US-Teuerung im Fokus

Investoren am Ölmarkt dürften am Nachmittag insbesondere auf die Publikation neuer Teuerungsraten blicken. Ob die Enttäuschung über das Fehlen neuer Konjunkturpakete im Reich der Mitte abgelegt werden kann, bleibt abzuwarten. Indes dürften Anleger auch auf die Entwicklungen in den USA rund um den Hurrikan „Milton“ blicken.

Freude über in Aussicht Konjunkturmaßnahmen in China weicht nüchternen Betrachtungsweise

In der ersten Wochenhälfte hatten die Ölpreise noch deutlich nachgegeben, nachdem sich Anleger über das Ausbleiben weiterer Konjunkturmaßnahmen in China enttäuscht zeigten. Vor wenigen Wochen hatte die People’s Bank of China (PBoC) noch zahlreiche Maßnahmen verkündet, um die Konjunktur wiederzubeleben und den gebeutelten Immobiliensektor auf die Sprünge zu helfen.

Für zusätzliche Belastung dürften nicht zuletzt auch die Rohöllagerbestände in den USA gesorgt haben, welche in der vergangenen Woche laut Energieministerium deutlich gestiegen sind.