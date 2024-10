Wochenausblick. DAX-Schlussspurt über 19.300 Punkte. EZB entscheidet. Netflix berichtet.

Dank eines Sprints zum Wochenschluss konnte der DAX® die Verluste der Vorwoche fast wieder ausbügeln. Unterstützung kam dabei von den US-Börsen. Am Wochenende werden Details zum chinesischen Konjunkturpaket erwartet. In der kommenden Woche stehen vor allem Unternehmensdaten und die Zinsentscheidung der EZB im Fokus.

Die Anleiherenditen zogen im Wochenverlauf weiter kräftig an. Dies gilt vor allem für die langfristigen Staatspapiere. Die US-Wirtschaft zeigt noch keine signifikante Schwäche und die im Wochenverlauf veröffentlichten Inflationsraten fielen etwas höher aus als erwartet. Damit sind die Hoffnungen auf deutliche Zinszinssenkungen in den USA bei vielen Investoren erst einmal wieder verflogen. In Europa fiel der Renditeanstieg nicht ganz so drastisch aus wie in den USA. Die Renditen von 2- und 10-jährigen Papieren haben sich jedoch deutlich von der 2%-Marke distanziert. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten hinterließen auch bei den Edelmetallen Spuren. Die Notierungen für eine Feinunze Gold oder Silber zeigten zuletzt kräftige Schwankungen. Zum Wochenschloss erholte sich der Goldkurs allerdings bis auf 2.655 USD und der Silberkurs bis auf 31,50 USD. Deutliche Schwankungen waren auch am Ölmarkt zu beobachten. Die Entwicklungen im Nahen Osten, Aussagen von OPEC+-Mitgliedern und die Spekulationen um das geplante chinesische Konjunkturprogramm gaben dem Ölpreis Impulse. Am Freitagabend lag der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil mit 79,20 USD auf Höhe des Höchststands der Vorwoche.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche gewinnt die Berichtssaison allmählich an Fahrt. Dabei legen unter anderem ABB, ASML, Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix, Nestlé, Nokia, Pernod Ricard sowie Procter & Gamble Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Hannover Rück. und Merck laden jeweils zur Investorenkonferenz.

Wichtige Termine

MONDAY OCTOBER 14, 2024

China’s customs releases September trade figures China’s customs agency releases September exports and imports figures on Monday.

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari is panelist at Central Bank of Argentina conference Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economic outlook at Stanford University

TUESDAY OCTOBER 15, 2024

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on the economic outlook

Germany-WPI

France-Inflation Final

ZEW Institute publishes German investor morale index ZEW economic research institute publishes German investor morale index

United States-Empire State

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at NYU

Federal Reserve Board Governor Kugler participates in discussion at Fed event

WEDNESDAY OCTOBER 16, 2024

United States-Imports/Exports

THURSDAY OCTOBER 17, 2024

Euro Zone-Inflation

ECB rate decision: another cut possible

United States-Philly Fed New

United States-Retail Sales

United States-Jobless

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives welcome at Chicago Fed event

FRIDAY OCTOBER 18, 2024

China (Mainland)-Activity indicators

China (Mainland)-GDP

Euro zone current account data

United States-Housing Stats

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives lecture in Jackson, Miss.

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari moderates panel at Minneapolis

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on „Decentralized Finance“ in Vienna,

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy in Jackson, Miss.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.285/19.490/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171 Punkte

Der DAX® zog in der zweiten Tageshälfte kräftig an und schraubte sich zeitweise auf 19.366 Punkte nach oben. Bis zum Handelsschluss musste der Index nur geringe Abstriche machen. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt jedoch zunächst intakt. Mit dem Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 19.285 Punkten eröffnete sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.490 Punkte. Der kurzfristige MACD- Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator sind jeweils aufwärtsgerichtet. Rücksetzer bis 19.171 Punkten dürften die aktuell bullishe Stimmung nicht trüben. Kippt der Index jedoch unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 19.073 Punkte oder gar bis 18.974 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.09.2024 – 11.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.10.2019 –11.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 72,49* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 90,48** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 99,41*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2024; 17:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,63 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,63 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,10 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,85 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2024; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.