500 Euro Dividende in 2025: 2 Aktien, auf die ich setze!

Du willst 500 Euro Dividende im Börsenjahr 2025 erzielen? Eine gute Idee. So mancher mag vielleicht sagen, dass du noch etwas früh dran bist. Meine Meinung ist hingegen, dass man mit der Planung durchaus beginnen kann.

Die nächste Dividendensaison lässt mit Sicherheit nicht auf sich warten. Das kommende Börsenjahr 2025 ist schneller da, als wir denken. Wohl dem, der frühzeitig mit seiner Vorbereitung beginnt.

Wenn du jetzt jedenfalls 500 Euro Dividende im kommenden Jahr 2025 einsammeln möchtest, so habe ich zwei interessante Namen für dich: W. P. Carey (WKN: A1J5SB) und die Allianz (WKN: 840400). Natürlich verrate ich dir auch, was diese Aktien für mich so besonders macht.

500 Euro Dividende in 2025: W. P. Carey!

Fangen wir zuerst mit einer Dividendenaktie an, bei der du vier Mal 125 Euro so ca. einsammeln könntest: W: P. Carey. Der Grund für die 125-Euro-Dividenden-Ströme? Ganz einfach: Als Real Estate Investment Trust zahlt W. P. Carey vier Mal im Jahr eine Dividende an die Investoren aus. Der jeweilige Ex-Dividenden-Tag ist dabei der letzte Handelstag vor einem Quartalsende.

Warum könntest du 500 Euro Dividende relativ einfach von W. P. Carey erhalten? Das ist vermutlich die interessantere Frage. Meiner Meinung nach: Weil der Real Estate Investment Trust mit derzeit 5,8 % Dividendenrendite eine besonders hohe Ausschüttung besitzt. Rein rechnerisch benötigt man für eine solche Ausschüttung ca. 8.600 Euro Einsatz. Das ist ein Wert, der für eine solch hohe Zahlung vergleichsweise gering ist.

W. P. Carey wird vom Markt meiner Meinung nach falsch bewertet. Viele Investoren meiden den REIT, weil er vor ca. einem Jahr eine Senkung der eigenen Dividende bekannt gegeben hat. Tatsächlich sollten wir das eher als mutigen Schritt würdigen. Auch unter Aufgabe des eigenen Status als Dividendenaristokraten hat sich das Management dazu entschlossen, sich von den Office-Immobilien zu trennen. Einem Portfolio-Anteil, der zuvor ca. 16 % der Umsatzerlöse ausgemacht hat und entsprechend nicht unwesentlich gewesen ist. Aber einem Teilbereich, bei dem das Management von W. P. Carey operative Probleme und drohenden Leerstand ausfindig gemacht hat. Mit dem Verkauf ist daher die Qualität und das Fundament (auch für deine Dividende) bedeutend stärker geworden.

Derzeit investiert W. P. Carey pro Jahr einen niedrigen, einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr, um die Lücke der Office-Immobilien wieder zu schließen. Die Dividende je Aktie wächst zur Zeit um 0,5 US-Cent pro Quartal, was ebenfalls zeigt: Es dürfte perspektivisch auch wieder höhere Ausschüttungen geben. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von etwas mehr als 12 erscheint die Bewertung moderat. Das kann daher auch dein Fundament für 500 Euro Dividende im Börsenjahr 2025 sein.

Allianz: Ein starker DAX-Zahler!

Auch bei der Allianz sind 500 Euro Dividende im kommenden Börsenjahr 2025 möglich. Einen Unterschied gibt es jedoch im Vergleich zu W. P. Carey. Denn hier wird die Auszahlung nur einmal im Jahr geleistet. Für gewöhnlich im Mai zur DAX-Dividendensaison. Bis dahin mag es noch etwas hin sein. Aber es ist häufig die Vorbereitung, die zählt.

Bei der Allianz-Aktie hat es in diesem Jahr eine Ausschüttung je Aktie in Höhe von 13,80 Euro gegeben. Das heißt: Man müsste ca. 36 Anteilsscheine am DAX-Versicherer kaufen und dafür ca. 10.500 Euro in die Hand nehmen. Mit einer Dividendenrendite von knapp unter 5 % ist das Ausschüttungspotenzial hier jedoch ebenfalls attraktiv. Zumal die Allianz seit mehr als anderthalb Jahrzehnten eine stets konstante Dividende an die Investoren auszahlt.

Die Allianz kann jedoch mehr. Auch mehr, als 500 Euro Dividende. In diesem Jahr investiert das Management beispielsweise 1,5 Mrd. Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Damit werden etwas mehr als 1 % der ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen. Der Besitzanteil jeder ausstehenden Aktie vergrößert sich entsprechend. Mehr aber auch, weil die Dividende je Aktie in diesem Jahr um 21 % von 11,40 Euro auf 13,80 Euro gewachsen ist. Das ist wirklich ein starkes Ausschüttungswachstum, das zeigt: Langfristig können wir als Einkommensinvestoren wohl auch bedeutend höhere Zahlungen erwarten.

Das Management der Allianz erwartet für das Geschäftsjahr 2024, dass das operative Ergebnis bei 14,8 Mrd. Euro, plus/minus einer Milliarde Euro liegen dürfte. Damit könnte ein weiteres, leichtes Ergebnis- und Gewinnwachstum möglich sein. Auch für die Dividende im kommenden Jahr sind das womöglich gute Aussichten.

Für mich ist die Allianz-Aktie daher ebenfalls eine spannende Wahl, wenn man 500 Euro Dividende erreichen möchte. Wer jedoch nicht 10.000 Euro direkt investieren will, der kann selbstverständlich auch mit dem Aufbau kleinerer Positionen beginnen.

