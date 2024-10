Bundesregierung: Chinas Manöver bei Taiwan erhöhen Spannung in der Region

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die chinesischen Militärmanöver unweit von Taiwan mit Sorge.

Die Entwicklung werde sehr genau verfolgt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. "Militärische Maßnahmen Chinas erhöhen das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße." Insofern werde dadurch die Spannung in der Region erhöht. Die Bundesregierung erwarte von China, dass das Land zu Stabilität in der Region beitrage. Die Freiheit der Schifffahrt und der Luftfahrt müssten respektiert werden.

China hat zu Wochenbeginn umfangreiche Manöver in unmittelbarer Nähe von Taiwan begonnen und dies mit einer Drohung an die Befürworter der Unabhängigkeit der Insel verbunden. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat auch den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Herrschaft über die Insel wieder herzustellen.

