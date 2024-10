S&P 500 erneut mit Rekord und Nasdaq-Börse stark

Der S&P 500 hat seine Rekordjagd fortgesetzt. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn stand ein Kursplus von 0,65 Prozent auf 5.855 Punkte zu Buche.

Dagegen hinkte der technologielastige Nasdaq 100 trotz eines Kursgewinns von 0,97 Prozent auf 20.469 Zähler seiner gut drei Monate alten Bestmarke weiter ein Stück hinterher. Der US-Leitindex Dow Jones konnte anders als der S&P 500 nach dem Freitags-Rekord keine weitere Schippe drauflegen: Er sank um 0,07 Prozent auf 42.904 Punkte.

Die Anleger warteten darauf, dass weitere Unternehmensergebnisse ihre Wetten auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bestätigten, hieß es aus dem Markt. Am Freitag hatte der Bankensektor von guten JPMorgan-Zahlen profitiert. Ferner richten sich die Blicke zunehmend auf die US-Präsidentschaftswahlen. „Es bleibt ungewiss, ob der Markt das Jahr so stark beenden wird, wie er es begonnen hat, und ob der Zinslockerungstrend den Aktien wesentliche Impulse verleihen wird“, bemerkten Ökonomen der National Bank of Canada.

Redaktion onvista/dpa-AFX