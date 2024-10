Bitcoin steigt über 68.000 Dollar – 70.000er-Marke im Fokus

Auch am Mittwoch kann sich der Bitcoin (USD) zunächst oberhalb von 68.000 Dollar behaupten. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil weiterhin ausbleiben, spricht für eine mögliche Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie. Nun könnten Marktakteure die psychologisch wichtige 70.000-Dollar-Marke ins Auge fassen.

Risikoappetit bleibt hoch – Anleger hoffen weiterhin auf Kandidatur Donald Trumps

Der Risikoappetit der Anleger ist offensichtlich noch nicht gestillt. Im Vorfeld der US-Wahlen dürften sich nun auch die letzten Markakteure strategisch positionieren. Der Markt setzt derzeit auf einen Wahlsieg Donald Trumps und damit auf eine kryptofreundliche Zukunft in den USA.

Auftrieb könnte es zudem auch durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und der sukzessiven Auflösung von Short-Positionen geben. Genährt wurde das Kaufinteresse zuletzt durch die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die großen Notenbank Fed und EZB sowie den jüngst in Aussicht gestellten Konjunkturhilfen in China.