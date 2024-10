Insider - Nokia verhandelt mit Bharti Airtel über Milliarden-Auftrag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Nokia winkt Insidern zufolge ein milliardenschwerer Auftrag zum Ausbau eines 5G-Mobilfunknetzes in Indien.

Der finnische Konzern verhandele mit Bharti Airtel darüber, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Nokia wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Bharti Airtel war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Indien ist der weltweit zweitgrößte Smartphone-Markt. Die großen Anbieter wie Airtel, Vodafone Idea oder Jio investieren dort Milliarden in die Modernisierung ihrer Mobilfunknetze. Vor einigen Tagen hatte Ericsson einen Großauftrag von Airtel an Land gezogen. Nokia legt am Donnerstag Quartalsergebnisse vor.

