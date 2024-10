Telekom Austria verdient weniger - Funkturm-Abschreibungen belasten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Telekom Austria hat im dritten Quartal trotz höherer Umsätze weniger verdient.

Unter dem Strich lag das Ergebnis mit 178 Millionen Euro mehr als zehn Prozent unter dem Vorjahresergebnis, wie Österreichs Marktführer am Dienstagabend mitteilte. Grund dafür seien vor allem zusätzliche Abschreibungen im Zusammenhang mit der Abspaltung des Funkturmgeschäfts in die EuroTeleSites. Der Umsatz sei trotz rückläufiger Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten um 2,1 auf 1,35 Milliarden Euro gewachsen. An seinen Zielen hält der Vorstand fest und erwartet für 2024 weiter ein Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent.

