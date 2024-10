GNW-Adhoc: Abschluss des Global Cross-Border E-Commerce Annual Meeting (Jahrestagung zum globalen grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr) (Zhuhai-Hengqin) 2024, das die qualitativ hochwertige Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce in Guangdong hervorhebt

^ZHUHAI, China, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. und 9. Oktober fand das

Global Cross-Border E-commerce Annual Meeting (Jahrestagung zum globalen grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr) (Zhuhai - Hengqin) 2024 in Hengqin, Zhuhai statt. Rund 1.500 Teilnehmer diskutierten die industrielle Entwicklung und den Aufbau von Ökosystemen unter dem Motto ?Neues Hochland, neue Vorteile und neuer Schwung", wobei der Schwerpunkt auf den Möglichkeiten der Industrie und den globalen Trends lag. Während der Veranstaltung wurden der Verband für grenzüberschreitenden E- Commerce und der Innovations-Industriepark für grenzüberschreitenden E-Commerce (Huafa) der Zone für vertiefte Zusammenarbeit Guangdong-Macao in Hengqin eingeweiht. Darüber hinaus haben die teilnehmenden Unternehmen gemeinsam die Hengqin-Initiative für die Entwicklung der globalen grenzüberschreitenden E- Commerce-Branche ins Leben gerufen, die darauf abzielt, ein globales grenzüberschreitendes E-Commerce-Ökosystem zu schaffen, das sich durch Offenheit, Innovation, Zusammenarbeit und für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse auszeichnet. Auf der zweitägigen Konferenz gaben internationale Experten Einblicke in Branchentrends und äußerten sich optimistisch über die weitere Zusammenarbeit zwischen China und der internationalen Gemeinschaft. Hunderte von Unternehmen aus der Branche nahmen an der Veranstaltung teil, um Ideen auszutauschen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Die wirtschaftliche Globalisierung ist eine objektive Voraussetzung für Produktivitätswachstum und ein unaufhaltsamer historischer Trend. Der grenzüberschreitende elektronische Geschäftsverkehr ist ein Innovator der Handelsströme und gestaltet die globale Handelslandschaft neu. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde (General Administration of Customs of China) beliefen sich die grenzüberschreitenden E-Commerce-Importe und -Exporte Chinas in der ersten Hälfte dieses Jahres auf insgesamt 1,22 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der grenzüberschreitende elektronische Geschäftsverkehr hat sich neben dem allgemeinen Handel und dem verarbeitenden Gewerbe zu einer der drei wichtigsten Handelsmethoden Chinas entwickelt. Guangdong steht in China an der Spitze des grenzüberschreitenden E-Commerce- Volumens und hat in der gesamten Provinz umfassende Pilotzonen für den grenzüberschreitenden E-Commerce eingerichtet. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 erreichten die grenzüberschreitenden E-Commerce-Importe und -Exporte von Guangdong 427,34 Milliarden Yuan, was etwa 10 % des gesamten Außenhandels der Provinz ausmacht und die Position Guangdongs als Chinas Provinz Nr. 1 im Außenhandel stark unterstützt. Bislang hat Guangdong weltweit fast 6 Millionen Quadratmeter an Überseelagern errichtet. Die Handelsbehörden von Guangdong erklärten, dass sie die Vorteile der Hafenressourcen in der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao in vollem Umfang nutzen, die Reform des Systems und der Mechanismen vertiefen, innovative Ansätze und Methoden entwickeln und den globalen Einsatz von Überseelagern und anderer Infrastruktur beschleunigen werden. Diese Bemühungen werden den grenzüberschreitenden elektronischen Handel erheblich erleichtern und ein weltweites Netz von Infrastrukturen für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel aufbauen. Als Mitorganisator des Jahrestreffens erklärte Li Ziwei, Direktor des Büros für Wirtschaftsentwicklung der Zone für vertiefte Zusammenarbeit Guangdong-Macao in Hengqin, dass beim Bau von Industrieparks in der Zone bedeutende Erfolge erzielt worden seien. Der Huafa Innovation Industrial Park of Cross-Border E-commerce and Livestreaming Base und der Hengqin-Macao Cross-Border E-commerce Industrial Park (Innovator) wurden gegründet. Die beiden grenzüberschreitenden E-Commerce- Industrieparks, in denen Funktionen wie Produktforschung und -entwicklung, Markenbildung, Optimierung der Lieferkette und logistische Lieferung integriert sind, bieten Unternehmen Dienstleistungen aus einer Hand. Die Jahrestagung umfasste auch ein Think-Tank-Seminar über den grenzüberschreitenden E-Commerce in der GBA und mehrere parallele Seminare zu Themen wie technologische Befähigung und KI-Umstrukturierung des grenzüberschreitenden E-Commerce, Modernisierung von grenzüberschreitenden E- Commerce-Plattformen und Aufbau von Ökosystemen, Innovation und Optimierung von Dienstleistungen im grenzüberschreitenden E-Commerce sowie grenzüberschreitende E-Commerce-Marken und globales Marketing sowie Veranstaltungen zur Städteförderung. Quelle: Economic Development Bureau of the Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone in Hengqin (Büro für wirtschaftliche Entwicklung der Zone für vertiefte Zusammenarbeit Guangdong-Macao in Hengqin) °