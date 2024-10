ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 800 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 780 auf 800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und die Neukundenzahl deutlich gesteigert, schrieb Analyst James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal des Jahres dürfte noch viel stärker verlaufen bei der Abonnentenzahl./mis/zb

