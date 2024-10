GNW-Adhoc: LYB schließt Übernahme des Unternehmens für lösungsmittelbasiertes Recycling APK ab

^Das Unternehmen begrüßt die Aufnahme weiterer Recyclingtechnologien in sein

Portfolio * Ambition, die lösungsmittelbasierte Recyclingtechnologie weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu bringen * Unternehmen sichert Zukunft der Mitarbeiter und fördert Know-how durch vollständige Integration * Umstellung der Anlage auf Recycling von Kunststoffabfällen nach dem Gebrauch ROTTERDAM, Niederlande, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen vollständiger Eigentümer der APK AG in Merseburg, Deutschland, geworden ist. APK wird vollständig integriert und als Teil von LYB, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in der chemischen Industrie, weitergeführt. LYB ist bestrebt, die einzigartige lösungsmittelbasierte Technologie des Unternehmens für Polyethylen niedriger Dichte (Low Density Polyethylene, LDPE) weiterzuentwickeln und in Zukunft kommerzielle Anlagen zu bauen. Dies wird LYB in die Lage versetzen, neue hochreine Materialien zu produzieren, die in Anwendungen wie flexiblen Verpackungen für Körperpflegeprodukte eingesetzt werden können, um die Anforderungen von Kunden und Markeninhabern zu erfüllen. ?Wir freuen uns, die Übernahme des lösungsmittelbasierten Recyclingunternehmens APK abschließen zu können. Damit sichern wir die Zukunft von mehr als hundert Mitarbeitern und bieten unseren Kunden eine weitere Lösung, um ihre Ambitionen und Ziele im Bereich Kreislaufwirtschaft zu erreichen", so Yvonne van der Laan, LYB Executive Vice President of Circular and Low Carbon Solutions. ?Diese Technologie ergänzt unsere hervorragende mechanische Recyclingtechnologie sowie unsere eigene fortschrittliche Recyclingtechnologie. Wir sehen dies als eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, die dazu beiträgt, Plastikmüll zu vermeiden". Der Abschluss der Übernahme von APK ist ein weiterer Beweis dafür, wie LYB Lösungen für eine bessere Zukunft schafft, nachdem am 19. September in Wesseling mit Bundeskanzler Scholz der Grundstein für die erste großtechnische MoReTec- Anlage für katalytisches Advanced Recycling gelegt wurde. LYB ist bestrebt, die steigende Nachfrage nach nachhaltigeren Lösungen seitens der Kunden und der Gesellschaft zu erfüllen. ?Wir freuen uns außerordentlich, Teil von LYB zu sein. LYB bietet großes Fachwissen, Karrieremöglichkeiten und finanzielle Stärke, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben", so Maik Pusch, ehemaliger Leiter der Unternehmensentwicklung bei der APK AG und Leiter der Integration. ?Ich bin davon überzeugt, dass dieser Zusammenschluss dazu beitragen wird, dass unsere Technologie ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, und unseren Mitarbeitern eine vielversprechende Zukunft sichert." Die Recyclingtechnologie ist eine einzigartige lösungsmittelbasierte Art für Polyethylen niedriger Dichte (LDPE). LYB zielt darauf ab, das Recycling von schwer zu recycelnden flexiblen Kunststoffabfällen - die heute den größten Teil der gemischten Kunststoffabfälle aus dem Verbrauchersektor ausmachen - zu erhöhen. Die produzierten Materialien werden als Teil des Circulen-Portfolios von LYB verkauft. Im März 2023 stellte LYB seine neue Unternehmensstrategie vor, die darauf abzielt, LYB als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit zu etablieren. LYB hat ehrgeizige Pläne formuliert, um als Schlüsselelement seiner neuen Strategie Zugang zu den besten innovativen und differenzierten Technologien zu schaffen, und ein spezielles Geschäftsfeld für Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen (Circular and Low Carbon Solutions, CLCS) gegründet. CLCS hat begonnen, in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien umfangreiche Investitionen in die Sortierung und das Recycling von Kunststoffabfällen zu tätigen. Über LyondellBasell Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB) - ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologie und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com (http://www.lyondellbasell.com) oder folgen Sie @LyondellBasell (https://www.linkedin.com/company/lyondell-basell) auf LinkedIn. Medienanfragen Global LyondellBasell Media Relations Telefon: +1 713 309 4791 E-Mail: mediarelations@lyondellbasell.com (mailto:mediarelations@lyondellbasell.com) oder: Medienanfragen Europa Robert Kleissen, External Affairs Europe Telefon: +31 6 273 573 98 E-Mail: robert.kleissen@lyondellbasell.com (mailto:robert.kleissen@lyondellbasell.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem von folgenden Faktoren abhängt: unserer Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich unserer Fähigkeit, die Anlagen erfolgreich zu integrieren und zu betreiben; unserer Fähigkeit, ein profitables Circular & Low Carbon Solutions-Geschäft aufzubauen; unserer Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, um unsere Ziele und Prognosen zu erreichen, und unserer Fähigkeit, Rohstoffe zu beschaffen, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt ?Risikofaktoren" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Jahr zu finden, das unter www.LyondellBasell.com (http://www.LyondellBasell.com) auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) abrufbar ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18a96042-82a4-403e- bb38-a00c8105ab8b/de °