Sei bereit für den Dividenden-Deal!

Dividenden für eine gute Rendite? Na klar! Vielleicht willst du derzeit die sinkenden Zinsen ersetzen. Oder du möchtest einfach bloß vergleichsweise sicher und konservativ investieren. Beides gute Gründe, die ich nachvollziehen kann.

Dividendenaktien besitzen insgesamt auch ein gutes Renditepotenzial. Nicht nur, dass die Fähigkeit starke und stabile Dividenden auszuschütten ein Qualitätsmerkmal ist. Wir haben es hier schließlich häufig mit etablierten und starken Unternehmen zu tun, die sich solche Ausschüttungen deshalb nur leisten können. Nein, eine vielzitierte Studie der Analysten von Ned Davis Research zeigt auch, dass Aktien mit einer Dividende die Nicht-Ausschütter deutlich schlagen. Wie gesagt: Es sind profitable Geschäftsmodelle.

Trotzdem ist der Dividenden-Deal ein Schwert mit zwei Seiten. Ob du dafür bereit bist, das solltest du dir wirklich sehr gut überlegen.

Der Dividenden-Deal!

Es gibt insbesondere im Vergleich zu Zinsen einige Unterschiede. Das alles wirst du bereits gehört haben. Insbesondere hinsichtlich der Sicherheit der Ausschüttungen, des Anspruchs und so weiter. Kürzungen können passieren. All das hast du vielleicht schon gehört, gelesen. Und vielleicht sogar von mir.

Heute möchte ich aber auf eine andere Besonderheit eingehen, die den Dividenden-Deal betrifft. Mal angenommen, du investierst 10.000 Euro für 300 Euro Dividende. Und die Ausschüttung wächst leicht, so wie es bei Aristokraten oder Königen der Fall ist. Das Wachstum ist nicht wesentlich. Aber doch etwas. Du fühlst dich gut aufgehoben. Denn gerade diese gewisse Dynamik ist etwas, das du von deinen Zinsen zuvor schließlich nicht kennst.

Aber was passiert, wenn der Markt plötzlich neu bewertet wird? Na klar: Deine Dividende wird nicht gekürzt, du warst bei deiner Analyse sehr gründlich. Aber der Aktienkurs liegt plötzlich 25 % unter deinem Kaufkurs. Das tut nicht nur weh. Sondern bremst auf eine gewisse Zeit auch deine Gesamtrendite. Jetzt kommt aber von meiner Seite das große Aber: Das gehört zum Dividenden-Deal dazu.

Wenn du bloß für die Dividende investierst, wirst du womöglich einige schwierige Jahre erleben. Plötzlich rechnest du in deinem Kopf, wie lange du investierst sein musst, bis die Ausschüttungen deinen Verlust ausgleichen. Und, tja, was soll ich sagen: Es dauert in diesem Rechenbeispiel wo ca. 7 bis 8 Jahre. 3 % Dividendenrendite und ein moderates Wachstum sind eben nicht das meiste. Insbesondere nicht, um einen Wertverlust von 25 % auszugleichen.

Doch genau diese Frage sollte dir eines vor Augen führen: Bist du wirklich bereit für den Dividenden-Deal? Oder suchst du noch nach einer Alternative für die Zinsen, ohne dir des Risikos voll bewusst zu sein?

Wenig garantieren: Zeit ist die einzige „Sicherheit“

Ich habe mein Beispiel um den Dividenden-Deal bewusst schlecht und nachteilig für dich gewählt. Nicht, um dir Angst zu machen (das wäre Quatsch, ich investiere schließlich selbst viel in Dividendenaktien!). Aber um dir vor Augen zu führen, was bei deinen Investitionen in Dividendenaktien passieren kann. Die positive Kehrseite ist: Wenn du in ein starkes und stabiles Unternehmen investierst, würdest du selbst nach den 7 oder 8 Jahren wieder eine Rendite einfahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sich deine Aktien wieder erholen, keine Frage.

Trotzdem kann es passieren, dass du lange Zeit einen Kursverlust aussitzen musst. Ja, dass du auf deine Rendite wirst warten müssen und sie sich erst nach Jahren einstellt, vielleicht sogar nach einem noch längeren Zeitraum. Die Gesamtrendite kann mit Aktien definitiv höher ausfallen und nicht nur die Dividendenrendite betreffen, keine Frage. Das ist sogar einer der größeren Vorteile, die du als Investor und nicht als Zins-Sparer besitzt.

Aber der Dividenden-Deal ist kurzfristig nicht sicher. Er kann dich in die Verlustzone bringen. Die entscheidende Frage ist: Wie gehst du damit um? Und bist du bereit, diesen Deal auszusitzen? Für mich ist das etwas, das du für dich beantworten solltest, ehe du den ersten Euro investierst.

Der Artikel Sei bereit für den Dividenden-Deal! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

