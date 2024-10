Zalando-Aktie dreht auf: 3 Gründe, warum du auch jetzt nicht zu spät für +100 % bist!

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat in den letzten Tagen und Wochen mächtig aufgedreht. Alleine im letzten Monat liegt das Kursplus mittlerweile bei 36 %. Das zeigt dir möglicherweise zwei Dinge auf: Eine verpasste Chance oder eine attraktive Turnaround- und Growth-Chance, die jetzt erst an Fahrt aufnimmt.

Natürlich kann dir beides niemand garantieren. Ich sehe jedoch mindestens drei Gründe, warum die Zalando-Aktie auch auf der jetzigen Bewertung noch einmal 100 % Kursplus schaffen könnte. Vielleicht langfristig sogar mehr. Hier ist meine Argumentation. Ob sie dich überzeugt kannst du im Nachgang ja selbst beurteilen.

Zalando-Aktie: Rückkehr zum Wachstum!

Wenn du mich fragst, fängt die Zalando-Aktie gerade erst mit einem an: Mit der Rückkehr zum Wachstum. In den vergangenen Jahren mit hohen Zinsen, unsicheren wirtschaftlichen Aussichten und anderweitigen Belastungen war Mode nicht mehr so gefragt. Zumindest nicht so sehr, dass wir in diesem Segment des Onlinehandels von einem deutlichen Wachstum sprechen konnten.

Die Zeiten ändern sich jetzt offenbar. Gemäß der aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Zalando mit einem Umsatzwachstum zwischen 2 % und 5 %. Das Gross Merchandise Volume soll hingegen um 3 % bis 5 % zulegen. Damit ist eines klar: Stagnation gibt es für den Moment nicht mehr. Auch ein EBIT zwischen 440 und 480 Mio. Euro verspricht Profitabilität. Allerdings war das auch zuvor der Fall, wenn auch nicht in der Höhe.

Was sehen wir anhand dieser Zahlen? Meiner Meinung nach: Erst die Rückkehr zum Wachstum. Zalando dürfte es für den Anfang eher gemäßigt schaffen, weiteres Wachstum zu erzielen. Das kann sich allerdings noch beschleunigen. Sinkende Zinsen und eine sich womöglich aufhellende Konjunktur sollten auch das Fashion-Segment wiederbeleben. Von der grundlegenden Tendenz, dass sich mehr und mehr Volumen im Onlinehandel abspielt, bleibe ich überzeugt. Insofern denke ich, dass mittel- bis langfristig auch Wachstumsraten im hohen einstelligen bis womöglich sogar gerade so zweistelligen Prozentbereich möglich sind.

Bedenke: Wenn alleine die Rückkehr zum leichten Wachstum der Zalando-Aktie solchen Auftrieb verliehen hat, was würden dann deutlich höhere Wachstumsraten bedeuten? Ich sehe auch hier jedenfalls noch Aufholpotenzial.

Die weiterhin günstige Bewertung

Ja, die Zalando-Aktie ist mächtig gestiegen. Trotzdem können wir kaum davon sprechen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt wirklich teuer ist. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt jedenfalls bei 7,5 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2024 soll bei mindestens 10,3 Mrd. Euro liegen.

Was folgt hieraus? Die einfache Antwort: Die Zalando-Aktie wird zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,72 bewertet. Meiner Meinung nach ist das zu günstig. Aber wir können das auch anhand anderer Kennzahlen begründen. Bei einem EBIT von mindestens 440 Mio. Euro läge das Vielfache dieses Ergebnisses bei 17. Auch wenn wir hierbei nicht von einem Nettoergebnis sprechen können: Es sieht nicht wirklich teuer aus.

Die Zalando-Aktie wird für mich daher noch immer wie ein Unternehmen bepreist, das eigentlich kaum wächst und nicht wirklich profitabel ist. Das EBIT zeigt derzeit in eine andere Richtung. Auch das 2023er Nettoergebnis von 83 Mio. Euro ist ein erster Indikator für Profitabilität selbst unter dem Strich.

Ich gehe davon aus, dass die Zalando-Aktie in den kommenden Jahren ein Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich zeigen wird. Selbst bei einem Wert von 15 % pro Jahr sollte mit der günstigen Bewertung eine zweistellige Rendite pro Jahr ermöglichen. Geht diese These von mir auf, wäre eine Wertsteigerung von 100 % nur eine Frage der Zeit. Wobei das natürlich ein sehr essentielles „Wenn“ ist.

Zalando-Aktie: Masterplan für Profitabilität

Vielleicht bleibt ein Zweifel bei dir: Nämlich bei der Profitabilität. Zalando besitzt als E-Commerce-Akteur eine eigene Logistik. Für den Versand fallen hohe Gebühren an, die die operativen Margen selbstverständlich belasten. Profitabilität schien daher lange nicht in Reichweite.

Aber Zalando könnte profitabler werden. Das Management hat insbesondere im Sommer einen Aktionsplan aufgestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Zunächst sollen die Kosten für die eigene Logistik und den Versand gekürzt werden. Durch die Auswahl weniger Versandoptionen werden demnach bereits Kosten eingespart. Zalando setzt außerdem verstärkt auf sein eigenes Versandangebot unter dem Namen Zeos. Hier dürfte der Onlinehändler selbst stärker eine Kostenkontrolle besitzen und außerdem die Qualität der Lieferung maßgeblich selbst definieren können.

Wenn das dazu führt, dass Zalando auch mit einem zunehmenden Volumen selbst ein bisschen skaliert, wäre der Hebel gigantisch. Der Umsatz ist mit über 10 Mrd. Euro schließlich bereits groß. Selbst einzelne Prozentpunkte würden direkt für einen dreistelligen Millionenbetrag stehen. Auch vor diesem Hintergrund denke ich, dass ein ordentliches Gewinnwachstum möglich ist.

Alles in allem ist die Zalando-Aktie günstig, sie fängt an zu wachsen und könnte sich beim Wachstum beschleunigen. Dafür hat das Management auch bereits konkrete Maßnahmen vorgestellt. Das wiederum kann meiner Meinung nach dazu führen, dass die Zalando-Aktie durchaus noch einmal 100 % im Wert steigen könnte.

Wichtig ist jedoch, die eigene Erwartung anzupassen. 100 % Kursplus wird es nicht in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr geben. Über drei bis fünf Jahre, vielleicht auch etwas länger, erscheint mir eine solche Rendite jedoch zumindest möglich.

