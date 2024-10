Diese Dividenden-Perlen zahlen Jahr für Jahr 732 Euro, Tendenz steigend!

Dividenden-Perlen gesucht? Dividendenstarke Aktien sind eine beliebte Wahl für Anleger, die auf stabile und kontinuierliche Erträge setzen. Und gerade in Zeiten sinkender Zinsen dürften sie zumindest für Einkommensinvestoren wieder verstärkt in den Fokus rücken.

Beliebt sind Dividenden-Champions. Das sind Aktien von Unternehmen, die in den letzten 25 Jahren ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. Zu den bekanntesten Namen gehören Altria (WKN: 200417) oder Enbridge (WKN: 885427).

Mit einer Investition von jeweils 5.000 Euro in diese Unternehmen können Anleger langfristig stabile Renditen erzielen – und das mit steigender Tendenz. Doch werfen wir einen genaueren Blick auf die Unternehmen und was ein Investment bedeuten könnte.

Altria: Tabakriese mit hoher Dividende

Altria ist einer der weltweit führenden Tabakkonzerne. In den USA besitzt es mit Marken wie Marlboro die absolute Marktführerschaft. Das Tabakgeschäft gilt dabei als krisenresistent und stabil – auch Dank des Suchtmittels Nikotin.

Aktuelles Hauptproblem ist jedoch, dass der Tabakkonsum weltweit zurückgeht. So auch in den USA. Zudem führen immer strengere Regulierungen sowie der Trend zur E-Zigarette zu einer Abkehr der Raucher.

Doch Altria hält dagegen. Der jüngste Einstieg in das Geschäft mit E-Zigaretten erfolgte mit NJOY. Es soll die gescheiterte Vision von Juul fortsetzen. Im Markt für Kautabak als rauchfreie Alternative ist man hingegen schon länger unterwegs. Mit den Nikotin-Tütchen von on! wurde in diesem Bereich zuletzt sogar ein äußerst dynamisches Wachstum erzielt. Bis sich ein solches auch auf Konzernebene niederschlägt, dürfte es allerdings noch dauern.

Die Altria-Aktie ist seit Jahrzehnten für seine verlässlichen Dividenden bekannt. Zuletzt wurde sie im August 2024 um 4,1 % erhöht. Es war die 59. Dividendenerhöhung in den letzten 55 Jahren.

Dass die Serie der Dividendenerhöhungen fortgesetzt wird, gilt als ausgemacht. Schließlich gibt es mit einer großen Beteiligung am weltgrößten Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (WKN: A2ASUV) noch größeres Tafelsilber mit stillen Reserven. Diese wurde Anfang des Jahres angegangen.

Die aktuelle Dividendenrendite von ca. 8,2 % würde bei einer Anlage von 5.000 Euro eine jährliche Dividende von rund 410 Euro ergeben.

Enbridge: Pipeline-Riese mit stabilem Cashflow

Ein weiterer Kandidat für stabile Erträge ist Enbridge. Das liegt am Geschäftsmodell der Kanadier selbst. Schließlich betreibt das Unternehmen eines der größten Öl- und Gaspipeline-Systeme Nordamerikas. Rund ein Drittel des in den USA geförderten Öls wird durch das System transportiert, ein Fünftel des dort verbrauchten Gases. Dank seiner stabilen Infrastruktur und langfristigen Verträgen generiert das Unternehmen so stetige Cashflows, die es zu einem verlässlichen Dividendenzahler machen.

Nicht nur theoretisch: So wurde die Dividende seit 29 Jahren kontinuierlich erhöht und seit 69 Jahren ununterbrochen gezahlt. Enbridge bietet eine Dividendenrendite von rund 6,5 %. Bei einer Investition von 5.000 Euro könnte ein Anleger also mit einer Dividende von rund 325 Euro pro Jahr rechnen.

Allerdings birgt eine Investition in Enbridge-Aktien auch Risiken, insbesondere durch regulatorische Vorgaben und die Unsicherheiten im Energiesektor im Zuge der Umstellung auf erneuerbare Energien. Zwar hat das Unternehmen bereits begonnen, sein Portfolio um nachhaltige Energieprojekte zu erweitern, doch geht dies nicht schnell genug und ist teurer als das Pipeline-Geschäft. Nicht zu vergessen ist die hohe Verschuldung. Diese dürfte aber bei aktuell sinkenden Zinsen weniger belastend erscheinen.

Fazit zu den Dividenden-Perlen Altria und Enbrigde

Eine Investition von jeweils 5.000 Euro in Altria und Enbridge könnte insgesamt mehr als 732 Euro Dividenden pro Jahr einbringen, wenn die Dividenden wie in der Vergangenheit gezahlt werden. Aufgrund der Dividendenpolitik sowie wachsender Erträge ist jedoch mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.

Der Artikel Diese Dividenden-Perlen zahlen Jahr für Jahr 732 Euro, Tendenz steigend! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien von Altria und Enbrige. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024