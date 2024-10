Die Peoples Bank of China hat die lockere Geldpolitik fortgesetzt und in der Nacht die Zinsen auf die einjährigen und fünfjährigen Kredite um 0,25 Basispunkte gesenkt. Das sollte sich in China-Werten heute positiv bemerkbar machen.

Ansonsten sehen wir einen ruhigen Start in eine wichtige Gewinn-Woche, da rund 20 Prozent der S&P 500 Unternehmen in dieser Woche die Bücher öffnen. Martin schaut heute auf die Zahlen von American Express, Procter & Gamble und den Musterdepotwert SLB. Die Reaktionen der Anleger waren allesamt schwach und die Frage ist hier: wie ist das zu interpretieren?

Bei Boeing zeichnet sich dagegen eventuell eine antizyklische Chance ab. Hier geht Martin auf die wichtigsten fundamentalen Veränderungen für die kommenden Quartale ein und zieht ein interessantes Fazit.

Direkt zum Video auf YouTube