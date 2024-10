Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Flugtaxi-Entwickler Lilium

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Flugtaxi-Entwickler Lilium:

Ein monatelanges Gezerre scheint vorerst zu einem Ende gekommen zu sein - wahrscheinlich sogar endgültig. Was wir erlebt haben, ist ein würdeloses Theater, in dem sich alle Seiten nicht mit Ruhm bekleckert haben. Die Politik hat das Thema in koalitionsinternen Stellungskämpfen kaputtgeredet. Lilium wiederum hat kommunikativ so schwere Geschütze aufgefahren, dass man die Politik am Ende eher verschreckt als für sich gewonnen hat. Die sachliche Auseinandersetzung mit den Argumenten der Kritiker ist dabei viel zu kurz gekommen. Das ist bitter. Viele Kritikpunkte treffen zwar zu, aber das spricht deshalb nicht gegen eine Unterstützung des Unternehmens. (.) Wer Deutschland bei Hochtechnologien nach vorn bringen will, muss auch bereit sein, im Zweifel eine Bürgschaft abschreiben zu müssen. Ordnungspolitisch nach dem Lehrbuch zu verfahren, wird nicht funktionieren./yyzz/DP/mis