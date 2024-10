ANALYSE-FLASH: RBC belässt Munich Re auf 'Sector Perform' - Ziel 501 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 501 Euro belassen. Bislang könne man nicht sagen, in welchem Umfang die von Munich Re verfehlte Ergebnisschätzung auf große Verluste durch Naturkatastrophen zurückzuführen sei, schrieb Analyst Derald Goh in einer ersten Reaktion am Dienstag. Denn Details zum Volumen großer Verluste des Rückversicherers gebe es nicht./bek/jha/

